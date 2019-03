SANTA MARIA LA SCALA - Il corpo di Enrico Cardella è stato ritrovato da due sub a pochi metri dalla riva di Santa Maria La Scala, era incastrato tra due rocce. Lì, in quella zona battuta palmo a palmo per una settimana, da quanto era stato travolto insieme alla fidanzata Margherita e a un altro amico. I tre erano all’interno di una fiat Panda sul molo, circondati dal mare in tempesta. Due olte altissime hanno triturato l’auto e i ragazzi sono stati sbalzati senza scampo.Nei giorni scorsi il parroco aveva lanciato un appello al fine di coinvolgere pescatori e sub nelle ricerche. Alla fine, questo corpo è stato ritrovato e adesso potrà avere una degna sepoltura. Ma resta lo strazio per una tragedia che ha lasciato il segno. Per sempre.