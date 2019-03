Fortunatamente nessuno di Santa Venerina aveva votato a Giarre fino a quel momento.

La doppia urna non ha quindi causato di fatto alcun problema. Restano da capire i motivi del malinteso. “Non spetta a me dire se sia stato fatto con dolo, anche se non credo – commenta ancora Stelio Pappalardo - A Santa Venerina finora tutte le primarie si sono svolte in un clima di assoluta serenità. Non ci sono mai stati problemi né con quella che rappresenta la maggioranza degli iscritti, né con l'opposizione. Abbiamo sempre collaborato bene nell'ambito del partito. Escludo anche che il comitato provinciale lo abbia fatto in mala fede perché abbiamo interloquito assiduamente in questi giorni e perché ho la massima fiducia in Giacomo Torrisi, che rappresentava l'organismo durante le primarie. Sono momenti estremamente caotici, in cui arrivano tantissime comunicazioni e quindi qualcosa può sfuggire. Non posso escludere però – dice - che qualcuno esterno al partito abbia cercato di creare zizzania. Il fatto che questa notizia sia arrivata agli organi di informazione potrebbe essere un indizio in più ”.

Fatto sta che quanto accaduto ieri tra Santa Venerina e Giarre, durante le primarie del partito democratico, resta un piccolo giallo. In meno di dieci chilometri, la distanza che separa i due comuni della fascia ionico etnea, sono state allestite ben due urne per consentire il voto agli iscritti e simpatizzanti del Pd di Santa Venerina. Un “disguido” agevolato dallo stato di inagibilità dei locali che ospitano la sede dei democratici del comune pedemontano, causato dal recente sisma che ha colpito la provincia etnea. “Giovedì scorso avevamo comunicato al comitato elettorale provinciale che avevamo questo problema con la sede – spiega Stelio Pappalardo, segretario del Pd di Santa Venerina – e abbiamo indicato altri locali in cui allestire il seggio. Abbiamo quindi comunicato il nuovo indirizzo che è apparso, tra l'altro, anche sul sito del partito. Abbiamo apposto nella bacheca della vecchia sede, in via Galilei, un manifesto con cui si comunicava, a chi fosse interessato a partecipare alle primarie, che il seggio sarebbe stato costituito in via Trieste. Alle 7 del mattino, regolarmente, abbiamo aperto il seggio ed alle 8 abbiamo iniziato a ricevere le prime persone”.“Intorno alle 15, dopo che avevamo comunicato, come richiesto dal comitato provinciale, i primi dati dei partecipanti al voto – prosegue il segretario del Pd di Santa Venerina - un nostro iscritto ha ricevuto una telefonata in cui si segnalava la presenza di un'urna con la scritta Santa Venerina al seggio di Giarre. Ho quindi inviato sul posto uno degli scrutatori, che ha constatato in effetti la presenza di quest'urna. Il presidente del seggio di Giarre, interpellato, ha riferito di aver ricevuto questa disposizione dal comitato elettorale provinciale perché alcuni presunti elettori di Santa Venerina avevano riferito al partito che il seggio a Santa Venerina non c'era. E quindi autonomamente – prosegue Pappalardo - senza consultare il presidente del seggio, hanno autorizzato la collocazione dell'urna. Chiarito l'equivoco, l'urna è stata rimossa”.Dopo i numeri sull'affluenza alle primarie nell'intera penisola è tempo di guardare avanti. “Siamo contenti di come sono andate le primarie, anche se ogni volta c'è qualcuno che cerca di sminuire la presenza ai seggi – conclude il segretario locale del Pd - A Santa Venerina ci siamo attestati più o meno sugli stessi numeri del 2017, solo leggermente inferiori. Due anni fa abbiamo avuto 113 elettori e ieri 101. Siamo lì. Ma quello che mi ha stupito è che sono venute a votare anche delle facce nuove rispetto al 2017. Questo ci incoraggia molto”. Le due liste a sostegno di Zingaretti hanno ottenuto complessivamente 68 voti, 49 la lista Europa con Zingaretti e 19 la lista Sicilia con Zingaretti. Altri 19 elettori hanno espresso la propria preferenza direttamente a Nicola Zingaretti. Infine, sono stati 8 i voti raccolti da Martina e 6 da Giachetti.