poco dopo il casello autostradale di Giarre, all'altezza di Santa Venerina. Un 70enne è morto dopo l'arrivo all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, mentre altri due sono ricoverati nel nosocomio acese in prognosi riservata. I due bambini coinvolti, che viaggiavano a bordo di una Fiat 600, sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi sarebbero in gravi condizioni. Uno dei due in questo momento si trova in sala operatoria, sottoposto ad intervento chirurgico. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Di sicuro l'impatto è stato violento. Sul posto gli agenti della Polstrada di Giardini Naxos stanno cercando di ricostruirla. Lungo la A18 sono intervenuti anche i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, questi ultimi impegnati nell'estrazione di due feriti rimasti bloccati tra le lamiere della Fiat 600. All'interno di questa vettura viaggiavano cinque persone, di cui tre bambini e due persone anziane. Il 70enne alla guida, come detto, è deceduto. Ferito anche il conducente ed unico passeggero della Fiat Multipla, la seconda automobile coinvolta nell'incidente.