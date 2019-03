Siamo riusciti ad arginare i fenomeni visibili, quelli più sconcertanti ma non abbiamo assolutamente sconfitto i fenomeni criminali sommersi: quei rapporti che esistono, tuttora, tra mafia e potere a livello elevato”. Parole puntuali. Necessarie e chirurgiche. Sono quelle pronunciate dal Procuratore aggiunto e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Sebastiano Ardita: un giudice alle prese con incandescenti filoni di indagini riguardanti tutti Cosa nostra.“Non siamo ancora riusciti, soprattutto, a entrare in quella che potrebbe essere l’operazione più pericolosa: e cioè la riconversione su altri territori e settori, caratterizzati dall’espansione della mafia al nord che non è affatto un fenomeno contingente legato alla presenza di uomini dal soggiorno obbligato come, banalmente, si è voluto far credere. E’, invece, una questione molto più complessa con volontà specifiche.Vi sono capitali che dal sud vengono trasferiti al nord con uomini che fanno join venture con Cosa Nostra. Questa è la mia personale idea di ciò che sta continuando ad avvenire”.“Si tratta, ormai, di veri e propri fenomeni diversi che hanno, però, dei punti di convergenza. La mafia, intesa come fenomeno radicato sul territorio, è legata a certe forme oramai che abbandonano sempre più il ricorso alla violenza: c’è stata una modifica nel corso degli anni. Assistiamo, semmai, ad una aggressione rispetto ai beni collettivi: un’aggressione che nasce non solo da consorterie mafiose ma anche politiche. C’è il bisogno di reinvestire il denaro sporco di Cosa Nostra negli anni che furono e naturalmente c’è anche il bisogno di aggredire il patrimoni pubblico legato ai tanti contributi che piovono da Enti pubblici: dalla Regione o dall’Unione Europea”.“Oggi le mafie sono un tema molto vasto nel quale troviamo settori diversi ed una sempre minore riconoscibilità. I fenomeni rurali hanno, forse, caratteristiche più tradizionali e possono essere meglio perseguiti. Quelli imprenditoriali non hanno questo tipo di sorte e vanno attenzionati in modo molto più qualificato nei rapporti che esistono col potere che conta, anche istituzionale”.“Sì, e identifica un modo diverso di essere criminalità organizzata. Tutti noi sappiamo quanto la riconoscibilità nuoce a chi ha influenza e potere mafioso. Una fortissima separazione tra una mafia che investe e che pretende di comandare e di tagliare i rapporti con tutte le realtà militari ed una dimensione basata ancora sulla povertà e sulla capacità di evolvere”.“E’ una questione ancora in corso. Dovrei fare riferimento a situazioni delle quali non è opportuno parlare per motivi di indagine”.“Io penso che i giovani debbano rimanere qua con la consapevolezza che occorra ripartire dai quartieri a rischio. A loro dico di avere voglia di sconfiggere la mafia partendo da un presupposto sociale e non per forza militare. Il riscatto della nostra terra parte indiscutibilmente dall’impegno”.