Mancano ancora all’appello i voti in alcuni comuni. C’è molta attesa per la sfida a Catania città.

I primi dati indicano che il derby tra i due deputati regionali Anthony Barbagallo e Luca Sammartino è stato centrato dal primo, capolista di una delle due liste a sostegno del nuovo segretario: “Europa con Nicola Zingaretti”. Stando ai risultati parziali anche la lista (Piazza Grande Sicilia) capitanata da Angelo Villari ho ottenuto un buon riscontro. La scelta di correre con due liste per lo stesso candidato, dunque, sembra avere portato bene ai supporter etnei del presidente della regione Lazio anche al netto delle preferenze scisse dalle due compagini in corsa ma espresse per il candidato alla segreteria nazionale.SEGGIOAci BonaccorsiZingaretti 38, Europa 79, Piazza Grande Sicilia 25, Martina 73, Giachetti 14.Aci S. AntonioZingaretti 81, Europa 48, Piazza Grande Sicilia 63, Martina 26, Giachetti 38.Zingaretti 312, Europa 76, Sicilia 73, Martina 144, Giachetti 162.Zingaretti 50, Europa 123, Sicilia 212, Martina 293, Giachetti 12.Belpasso:: Europa 159, Piazza Grande Sicilia 159, Martina 209, Giachetti10.BronteZingaretti 3, Europa 45, Piazza Grande Sicilia 14, Martina 87, Giachetti 4.Europa con Zingaretti 83, Piazza Grande Sicilia 299, Martina 180, Giachetti 44.Europa con Zingaretti 10, Piazza Grande Sicilia 2, Martina 68, Giachetti 1.Europa con Zingaretti 33, Piazza Grande Sicilia 46, Martina 44, Giachetti 1.Catania Barriera Canalicchio - (4)Catania Borgo -Sanzio - (3)Catania Centro Storico(1)Catania Seggio Speciale Gazebo Piazza StesicoroCatania Cibali (5)Catania Librino- Pigno (9)Catania Picanello Ognina (2)Catania S. Leone -Rapisardi (8)Catania San Giovanni GalermoFiumefreddo di Sicilia:Zingaretti 105, Europa 45, Sicilia 60, Martina 121, Giachetti 26.Europa con Zingaretti 60, Sicilia con Zingaretti 151, Martina 13, Giachetti 13.Gravina di Catania:Europa 47, Sicilia 10, Martina 23, Giachetti 13.Linguaglossa:Maletto:ManiaceEuropa con Zingaretti 67, Sicilia con Zingaretti 57, Martina 50, Giachetti 10.: Europa con Zingaretti 71, Sicilia con Zingaretti 145, Martina 105, Giachetti 29.Europa con Zingaretti 30, Sicilia con Zingaretti 10, Martina 19, Giachetti 1.: Europa con Zingaretti (11), Sicilia con Zingaretti (135), Martina 303, Giachetti 5.Europa con Zingaretti (21), Sicilia con Zingaretti (65), Martina 72, Giachetti 22.Misterbianco-Motta S. Anastasia-Nicolosi:: Europa con Zingaretti (123), Sicilia (81), Martina (41), Giachetti 15.Zingaretti 296, Europa 150, Sicilia 89, Martina 173, Giachetti 160.Europa con Zingaretti 553, Sicilia con Zingaretti (77), Martina 23, Giachetti 12.: Europa con Zingaretti (98), Sicilia con Zingaretti (99), Martina (54), Giachetti (5).RaddusaRagalnaRamacca145 Europa con Zingaretti, 40 Sicilia con Zingaretti, Martina 79, Giachetti 11Zingaretti 52, Europa 94, Sicilia 42, Martina 16, Giachetti 14.S. Agata Li BattiatiS. Giovanni La Punta: Zingaretti 12, Europa con Zingaretti 10, Piazza Grande Sicilia 176, Martina 219. Giachetti 0.Europa 57, Sicilia 64, Martina 98, Giachetti 37San Michele di GanzariaSan Pietro ClarenzaEuropa 100, Piazza Grande Sicilia 62, Martina 68, Giachetti 3Santa VenerinaScordiaTrecastagniEuropa con Zingaretti 162, Piazza Grande Sicilia, 132, Martina 193, Giachetti 19Zingaretti 42, Europa con Zingaretti 12, PGSicilia 21, Martina 33, Giachetti 13Zingaretti 41, Europa con Zingaretti 46, Piazza Grande Sicilia 35, Martina 68, Giachetti 16.Zingaretti 39Europa con Zingaretti 145, Piazza Grande Sicilia 18, Martina 143, Giachetti 7.