Il professore, sospeso dal rettore Francesco Basile, ha parlato “di comportamento corretto” nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Eppure secondo i magistrati catanesi il medico sarebbe “l’ideatore e il registra delle condotte criminose contestate”. E leggendo alcune intercettazioni, secondo la giudice Giuliana Sammartino, emergerebbe l’arroganza e la spregiudicatezza di Morgia. “Praticamente io ho fatto una Gara di Bacino per tutta la Sicilia Orientale, l’ho fatta io, è stato un lavoro enorme. Ora bisognava nominare una Commissione Tecnica dove ovviamente io non posso entrare, perché chi l’ha fatta non può entrare, ho fatto nominare uno dei miei; mi sono fatto un mazzo tanto… la commissione.. che ho fatto nominare io, tutti i membri… già li ho fatti… li ho concordati, volete la mail?”. E poi per evidenziare chi comanda, l’urologo afferma: “Tutto diretto da me…”A redigere il Capitolato Tecnico finito nel mirino della Guardia di Finanza di Catania sarebbe stato lo stesso Morgia “con la compiacenza - scrive la Gip - del collaboratore (ex consigliere comunale autonomista) Diego Sebastiano Cimino, che poi lo sottoscriveva formalmente, inserendo strumentari (estranei all’originario bando di gara) e dispositivi medici distribuiti in esclusiva dalla C Bua srl”. La società che secondo la denuncia da cui è scattata l’indagine sarebbe “la favorita” nelle gare. A Massimiliano Tirri, Antonino Di Marco e Domenico Fabio Guarcello (tutti e tre legati lavorativamente alla C Bua srl) sarebbero arrivate notizie riservate sui lotti: come, ad esempio, le lamentele a Morgia del rappresentante legale della Olympus. A quel punto ci sarebbero stati i suggerimenti per concordare le “modifiche delle offerte e le false dichiarazioni da allegare sulla compatibilità tecnica”. Nel cerchio magico entra anche Sebastiano Antonio Caudullo, agente della Presifarm srl. Lui è l’uomo chiamato in causa per riformare i lotti e sventare eventuali ricorsi.A partire da Maurizio Francesco Lagattola, agente della Boston Scientific spa. L’urologo assicurava il controllo assoluto sulle riunioni della commissione. Infatti con i commissari Tommaso Castelli, Francesco Certo e il coordinatore Federico Nicolosi c’erano contatti periodici.Le intercettazioni sono chiare. La C Bua srl avrebbe pagato “quote d’iscrizioen, voli, soggiorni in hotel di lusso per il convegno di Urologia a Barcellona”. “Utilità”, così li chiama la Gip, corrisposte in cambio di “atti contrari ai doveri d’ufficio nell’ambito dell’espletamenti della gara di Bacino e di altre procedure connesse alla fornitura di prodotti di Urologia da parte dalla C Bua srl verso il Policlinico”.