Dalle 8:00 alle 20:00 simpatizzanti ed elettori del Partito Democratico, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, potranno votare per scegliere i delegati all'assemblea nazionale che voterà il futuro segretario. La sfida vede in campo Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti.Aci Bonaccorsi Gazebo Piazza della RegioneAci Catena Circolo PD Piazza Umberto 14Aci S. Antonio Circolo Piazza Maggiore 2Acicastello Gazebo Piazza CastelloAcireale Banchetto Via Fabio 66Acireale Banchetto Santa Maria Ammalati -(Via provinciale accanto chiesa)Adrano Palazzo BianchiBelpasso Gazebo Piazza MunicipioBiancavilla Circolo Piazza RomaBronte Gazebo Piazza RosarioCalatabiano Circolo PD Via Garibaldi 6Caltagirone Gazebo Piazza UmbertoCaltagirone Gazebo Piazza BelliniCamporotondo Etneo Gazebo Piazza Sant'Antonio AbateCastel Di Iudica Gazebo Piazza MarconiCastiglione di Sicilia (vota a Linguaglossa )Catania Barriera Canalicchio - (4) Gazebo Piazza del Carmelo (2cir)Catania Borgo -Sanzio - (3) Gazebo Piazza CavourCatania Centro Storico(1) Gazebo Piazza StesicoroCatania Seggio Speciale Gazebo Piazza StesicoroCatania Cibali (5) Gazebo Piazza S. Maria AusiliatriceCatania Librino- Pigno (9) Gazebo Vill S.Agata zona B 25(Chiesa S. Croce)Catania Picanello Ognina (2) Gazebo Piazza Europa(2 circ)Catania S. Leone -Rapisardi (8) Gazebo Corso indipendenza (Gemmellaro)Catania San Giovanni Galermo Gazebo Via Don Minzoni 56Fiumefreddo di Sicilia Gazebo Piazza XXV AprileGiarre ex-pescheria Sala Messina (Via Calderai)Grammichele + Mineo Circolo PD Piazza Carlo Maria CarafaGravina di Catania Gazebo P.zza della LibertàLicodia Eubea Gazebo Piazza KennedyLinguaglossa Gazebo P.zza AnnunziataMaletto Gazebo P.zza Basilio CataniaManiace Gazebo Corso FondacoMascali Gazebo P.zza DuomoMascalucia Gazebo P.zza Umberto IMazzarrone Gazebo Piazza della ConcordiaMilitello Val di Catania- Circolo PD Piazza Vittorio EmanueleMineo (vota a Grammichele)Mirabella Imbaccari Circolo PD Piazza VespriMisterbianco Gazebo Piazza Sandro PertiniMotta S. Anastasia- Gazebo Piazza Duca D'AostaNicolosi Gazebo P.zza Vittorio EmanuelePalagonia Circolo PD Piazza GaribaldiPaternò Gazebo Piazza della RegionePedara Gazebo Piazza Don DiegoPiedimonte Etneo Circolo PD Via Umberto 2Raddusa Circolo PD Via Margherita 13Ragalna Centro diurno comunale Via Monteverdi 3Ramacca Circolo PD Ramacca Via Roma 26Randazzo Gazebo Piazza S.MariaRiposto Gazebo Piazza CommercioS. Agata Li Battiati Gazebo - Piazza Vittorio VenetoS. Giovanni La Punta- Gazebo Piazza Lucia ManganoSan Cono Gazebo Piazza UmbertoSan Gregorio di Catania Gazebo Piazza Regina MargheritaSan Michele di Ganzaria Circolo PD via RomaSan Pietro Clarenza Gazebo Piazza Della VittoriaSanta Maria di Licodia Gazebo Piazza Umberto ISanta Venerina Circolo PD Via Trieste 27Sant'Alfio- Milo (vota a Giarre)Scordia Gazebo P.zza Angela CavalliTrecastagni Gazebo Piazza MarconiTremestieri Etneo Gazebo P.zza DanteValverde Gazebo P.zza del SantuarioViagrande Gazebo P.zza San MauroVizzini Gazebo P.zza MarconiZafferana Etnea Gazebo P.zza Umberto Belvedere