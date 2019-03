Nicolosi (90) e Ragalna (60). Per avere un quadro più chiaro si dovrà attendere la chiusura dei seggi prevista per le 20:00.

Le code registrate ai gezebo fanno bene sperare dirigenti e militanti dem: alle 17:00 circa 18000 persone si sono recate alle urne. I bene informati si dicono certi che il dato finale sarà più alto delle non rosee previsioni della vigilia. E, in effetti, per quanto riguarda la provincia di Catania i primi dati parziali, che riguardano alcune realtà locali della provincia, registrati alle 17:45 lo confermano. Il paese con una maggiore affluenza ai seggi è Pedara, dove hanno votato 700 persone. A seguire ci sono i seggi di Paternò (450), Tremestieri (350), Mascalucia (350), Giarre (340), Bronte (320), Misterbianco (320), Biancavilla (315), Sant'Agata Li Battiati (270), Palagonia (260), Castel di Iudica (120),