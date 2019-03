ai familiari, di incontrare i propri piccoli ricoverati. Ma il reparto di Emato-oncologia pediatrica del Policlinico di Catania, unico punto di riferimento per la Sicilia orientale, non è un reparto triste. Come potrebbe esserlo con tutti quei bambini. Non che qui non passino la morte, il dolore, la disperazione. Eppure, sono più i sorrisi quelli che si incontrano passando per i corridoi, tra le porte socchiuse dove pazienti piccoli o piccolissimi lottano per l vita, che i pianti. Nonostante qui siano ricoverati i bimbi, talvolta neonati, malati di cancro o affetti da altre patologie del sangue, costretti a restare a lungo lontani da casa, isolati dalle famiglie.come buoni, angeli, ecc - sottolinea la Russo. Non penso che sia così: siamo brave persone come ce ne sono ovunque. Diciamo che sviluppare una particolare empatia nei confronti del bambino e della famiglia fa parte della nostra professionalità. Non siamo più buoni degli altri, è che se non troviamo un canale comunicativo con la famiglia, non riusciamo a erogare le cure che servono al bambino, quindi deve essere così. Lo stesso discorso vale per lo psicologo. Abbiamo chi opera su base volontaria o con borsa di studio, perché questa figura che prima avevamo nel nostro organico, è stata soppressa e siamo in attesa che si faccia il concorso. Con gli psicologi lavoriamo fianco a fianco: siamo un’unica equipe. Lo psicologo aiuta i bambini ma aiuta anche noi, svelandoci alcuni scenari che riguardano il paziente, ci aiuta a sviluppare questo approccio individuale”. Non dobbiamo dimenticare gli infermieri, i veri pilastri dell’assistenza sanitaria e dell’accoglienza, e tante altre figure che operano a stretto contatto con le famiglie: insegnanti della scuola, volontari (Abio, VOI), assistenti sociali, diverse Onlus che ci sostengono: Ibiscus, LAD, I delfini di Lucia, Associazione Manuela e Michele e tante altre”.corpo, resta sempre un cancro e la morte resta uno degli esiti possibili. Ma il legame che resta tra i familiari dei pazienti e i medici che li hanno curati, accompagnandoli nel difficilissimo percorso, spesso resta solido. “Quello che restituisce il nostro lavoro è tantissimo - evidenzia il primario. Non solo la guarigione, come si potrebbe pensare, ma l’idea di aver servito un bambino con la professionalità giusta è esso stesso un risultato. Moltissimi tornano a ringraziarci, anche se il bambino muore. Anche dopo l’evento. Riconoscono la professionalità, il fatto di essersi sentiti accompagnati e protetti, accuditi. E questo fa tantissimo. Una famiglia che ha perso il figlio, che era stato trasferito da noi da un grosso ospedale nazionale e che poi è morto, ha scritto una lettera alla direzione sanitaria elogiando il reparto, chi ha lavorato, non solo per l’aspetto umano ma vista anche professionale ed organizzativo.tumore addominale; dopo la morte del figlio, la signora è tornata a ringraziarci perché abbiamo permesso al suo bambino di vivere con dignità gli ultimi momenti. Questo è stato un episodio che ci ha toccato molto”. Non che non ci siano episodi opposti. “Sono tanti - continua - ma che le devo dire: il mondo è vario e l’utenza che abbiamo è altrettanto varia. Non sempre riusciamo a capire i meccanismi emotivi e mentali che guidano le famiglie. Certe voltei capita che le cose vanno bene e che non restano contenti ugualmente. Tante volte tutto si svolge perfettamente, ma basta un piccolo disguido comunicativo, e questo fa svanire quel rapporto di fiducia”.sempre ben oliato. Anche per evitare i voli della speranza verso il Nord. “Siamo circondati da una serie di professionalità con le quali nel tempo abbiamo costruito una rete di collaborazione e di multidisciplinarietà a sevizio del bambino - spiega ancora il primario. C’è una la grande Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele che funziona a nostro servizio e a servizio del bambino e questo ha ridotto l’emorragia di pazienti: qualcuno ancora va via, per la mentalità siciliana che pensa che altrove tutto funzioni meglio e poi perché c’è molto richiamo da parte degli ospedali del Nord, che cercano di attrarre pazienti, ma la migrazione di pazienti è ridotta al minimo. Negli anni, abbiamo combattuto moltissimo contro questa tendenza, intrattenendo rapporti stretti con i pediatri di famiglia che seguono i bambini, con i medici, creando una multidisciplinarietà, perché soprattutto per l’oncologia pediatrica oggi e il percorso diagnostico e terapeutico è multidisciplinare. Il medico che da solo è un grande luminare come nell’Ottocento non esiste più. Per fare una diagnosi abbiamo bisogno del chirurgo pediatra, dell’anatomopatologo, dell’anestesista, del radiologo e di tanti altri. Basta che una di queste figure o di queste funzioni non sia allineata anche nella tempistica, che la famiglia prende la valigia e se ne va”.“Oggi siamo arrivati a una percentuale di guarigione di alcune malattie che va aumentando di anno in anno - afferma la Russo. Oggi di leucemia guarisce più dell’85 per cento dei bambini. Quando io ho iniziato questo lavoro eravamo intorno al 60-70 per cento”. Percentuali in crescita anche grazie ai protocolli avviati. “Abbiamo collaborazioni con tutti i centri d’Italia - spiega: il nostro è uno dei centri che fanno parte della AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia eo Oncologia Pediatrica), che si occupa di gestire protocolli di trattamento molti dei quali sono comuni con altri paesi europei, per cui i bambini ricevono le medesime cure a Catania, a Milano, a Berlino, a Parigi. Inoltre intratteniamo collaborazioni di ricerca, sia in Italia che all’estero, su varie tematiche per essere sempre a livello con l’eccellenza mondiale. Abbiamo, come parte integrante del nostro Centro, un laboratorio di morfologia, biologia molecolare, citogenetica e citofluorimetria, dove operano le biologhe che eseguono con grande competenza i diversi esami; tuttavia alcune indagini di laboratorio, che riguardano patologie rare, sono molto specifiche e specialistiche e non è pensabile di poter fare tutto localmente. Pertanto abbiamo anche tessuto una fitta rete di scambi con altri centri, per cui spesso inviamo dei campioni dei bambini presso altri laboratori. Facciamo in modo che i bambini possano ricevere le diagnosi più accurate senza che si debbano spostare. Sono i campioni che viaggiano”.“Il sistema sanità spesso ha dei buchi organizzativi - conferma la Russo - senza che sia colpa di nessuno, ma è inevitabile, dovendo sfruttare al meglio le risorse sanitarie che ovviamente non sono illimitate. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di superare queste falle organizzative. Quando necessario, sollecitiamo le consulenze, dedicando molto tempo ed energie alla “negoziazione” con il colleghi, e quasi sempre otteniamo ciò che serve, grazie anche alla disponibilità degli altri professionisti; e non sempre l’entità di questa faticosa attività viene percepita, né dagli utenti, ma forse nemmeno dagli altri colleghi esterni al nostro centro”.