Questi gli interessi astronomici che un imprenditore di Acireale avrebbe pagato per anni a Rosario Fichera, imputato per associazione a delinquere finalizzata all'usura insieme alla moglie, Maria Concetta Torrisi, e al padre ed alla madre, Camillo Fichera e Caterina Cavallaro. L'intera famiglia è assistita dal difensore di fiducia Ernesto Pino. Alla sbarra per usura anche Orazio Selmi, titolare di un’azienda di Aci Sant’Antonio, difeso dai legali Vittorio Lo Presti e Francesco Strano Tagliareni. Imputati, infine, per favoreggiamento personale Salvatore La Spada, difeso dal legale Vincenzo Di Mauro, e Concetta Battiato e Angelo Calì, assistiti dall'avvocato Giuseppe Musumeci. Sul banco dei testimoni è salita una delle presunte vittime del sodalizio. L'imprenditore ha raccontato in aula, davanti ai giudici della terza sezione penale del tribunale di Catania, presieduta da Maria Pia Urso, tutte le drammatiche fasi che lo avrebbero portato nelle mani degli strozzini. L'uomo, in difficoltà economiche per i mancati pagamenti di alcuni clienti, si sarebbe rivolto a Rosario Fichera per ottenere un prestito. Ad indirizzarlo a lui sarebbe stato un proprio dipendente, parente di Fichera. “La prima volta mi ha prestato 25mila euro – ha raccontato in aula – Ho dato in garanzia vari assegni. Non ricordo l'esatta cifra ottenuta complessivamente in prestito. Forse 40mila euro. Io ho restituito tra i 70 ed i 75mila euro”.. Per il primo prestito pari a 25mila euro l'uomo sarebbe stato costretto a corrispondere, dunque, solo di interessi 2500 euro ogni mese. Tra il 2007 ed il 2008 l'imprenditore, strozzato dai debiti, chiude l'attività. L'uomo però avrebbe continuato per altri 3 anni a pagare interessi a Rosario Fichera. Anche quando quest'ultimo era in carcere, la vittima avrebbe consegnato le somme dovute alla moglie Maria Concetta Torrisi. Il prossimo 12 novembre saranno sentiti gli ultimi testimoni dell'accusa, gli investigatori che hanno condotto le indagini.E' da un'agenda, rinvenuta nel corso di una perquisizione dei carabinieri nell'abitazione di Rosario Fichera, indagato per rapina, che nasce l'attività investigativa sfociata nell'ottobre del 2013 nell'operazione antiusura denominata “Affari di famiglia”. In quell'agenda sono annotati decine di nomi, date e cifre. Il sospetto è che l'uomo sia coinvolto in un giro di usura. Dalle indagini emerge che è l'intero nucleo familiare a gestire l'affare illecito. Vengono rintracciate alcune delle presunte vittime. Si tratta perlopiù di piccoli imprenditori e commercianti di Acireale ed Aci Sant’Antonio. Sarebbero stati costretti a pagare tassi di interesse compresi tra il 10 ed il 20% al mese.