una scelta "votata dall'assemblea dei giornalisti che hanno proclamato lo sciopero a oltranza, causata dalla persistente assenza di risposte da parte degli amministratori giudiziari sul pagamento degli stipendi e dei versamenti previdenziali arretrati, nonché sulle incertezze del futuro della testata".- scrivono i giornalisti dello storico quotidiano barese, annunciando la decisione sul sito della testata - sin da quando il 24 settembre scorso, il tribunale di Catania ha sottoposto a sequestro le quote societarie dell'editore Mario Ciancio Sanfilippo, azionista di maggioranza (70%) della Edisud Spa societa' editrice del quotidiano che vanta oltre 131 anni di storia"."di uno sciopero di qualche giorno, ma di uno sciopero a oltranza proclamato dall'assemblea di redazione. Il motivo e' presto detto: siamo stanchi di essere umiliati. Stanchi di una situazione che si protrae ormai dallo scorso mese di ottobre e che, malgrado il nostro impegno e il nostro spirito di sacrificio per garantire la presenza del quotidiano in edicola, ha visto costantemente calpestata la nostra dignita'".il rispetto della dignita' dei lavoratori, un rispetto che si concreta anche e soprattutto nel diritto a vedersi retribuire le prestazioni. E che per assurdo ci viene negato proprio dallo Stato, subentrato dopo il sequestro all'editore Mario Ciancio Sanfilippo nella gestione del giornale".