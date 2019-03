O meglio, ha optato per la prosecuzione non sistematica di essa. Una decisione probabilmente inevitabile, che arriva dopo sei giorni di perlustrazioni che hanno visto, tra gli altri, i vigili del fuoco in prima linea.resta quindi ancora sospesa tra le angosce di parenti, amici e cittadini. Domenica 24 febbraio, il mare ha letteralmente inghiottito una Fiat Panda e tre amici in una spaventosa sequenza di eventi che supera di gran lunga qualsiasi richiamo letterario. Di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata sono già stati celebrati i funerali tra le lacrime di un’Acireale teatro di un Carnevale che in molti vorrebbero sospendere.Lei è lì, a Santa Maria la Scala, in attesa di un segnale di speranza: "Chiedo alle istituzioni di non abbandonarmi, sono una mamma che non riesce a rassegnarsi. Non posso andare via da questo molo sapendo che mio figlio è ancora qui”. Un appello che più sofferto non si può. E assieme a lei c’è chi continua a chiedere un ulteriore sforzo di compassione.parroco della frazione, è divenuto il bollettino ufficiale di quei cittadini che autonomamente si stanno spendendo per Enrico Cordello: “Altre squadre di sub verranno [oggi] per scandagliare il fondale della costa”, fa sapere. “Un appello lo lancio ai proprietari di drone con caratteristiche di immersione 100 m”. Nella giornata di ieri, pescatori e sub sono arrivati addirittura a largo di Augusta, nel Siracusano. “Abbiamo sperato e ancora alimenteremo la speranza nel trovare Enrico. Ci aiuti la Madonnina del Mare”, è la preghiera di Mazzoli.“Vorremmo continuare le ricerche via terra, battendo le zone di scogliera accessibili a piedi”. Battere la Timpa metro su metro, scoglio per scoglio. L’appello via social arriva dalla cittadinanza attiva ed è rivolto a quei maggiorenni in buona salute capaci di camminare sugli scogli e con un minimo di conoscenze delle aree di Santa Caterina, Santa Maria la Scala, la Gazzena, la zona delle Acquegrandi. L’appuntamento è fissato alle 9.15 nei pressi del parcheggio del Caffè Flor (via Sclafani). In un mare di angoscia, sapere che c’è chi si mette a disposizione come meglio può per una gara di umanità, è sicuramente una buona notizia.