Dopo la remissione in libertà dei giorni scorsi di Rosario Patti, Antonio Grasso, ed il fratello Giuseppe Andrea, ieri sera è arrivata la scarcerazione anche di Michele Grasso. Come il Gip di Catania, Santino Mirabella, anche il giudice di Roma a seguito dell’interrogatorio (svolto venerdì scorso in rogatoria) ha accolto l’istanza di scarcerazione avanzata dal suo difensore, l’avvocato Giorgio Terranova. Alla revoca della misura degli imprenditori hanno dato parere favorevole i sostituti procuratori Fabio Regolo e Fabrizio Aliotta, che hanno coordinato le indagini della Guardia di Finanza, in virtù del contributo offerto nel corso dell’interrogatorio. Rosario Patti è difeso dagli avvocati Rosario Patti e Fabio Sarcuno, mentre i fratelli Grasso sono assistiti dall’avvocato Giorgio Terranova.che aveva come regia lo studio di commercialisti di Antonio Pogliese. I professionisti avrebbero offerto ad alcuni imprenditori un preciso pacchetto di servizi ad hoc allo scopo eludere i debiti dovuti all’erario. Come già annunciato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, anche l’indagato chiave, il commercialista Antonio Pogliese, difeso dall’avvocato Giampiero Torrisi, chiederà al pm di essere ascoltato al fine di poter rispondere a tutte le contestazioni.detta Stefania, difesa dagli avvocati Salvo Cannata e Pietro Granata.