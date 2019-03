, procuratore della Repubblica di Catania, parlando a margine di una lezione di Eunomia Master a Firenze. "Non basta dire - ha aggiunto - che l'Italia è un paese geograficamente più vicino ai flussi di arrivo perché esso debba affrontare, da solo, il gravissimo problema dell'accoglienza di persone che ovviamente fuggono in cerca di un destino migliore, e che comunque vanno aiutate. Ma vanno aiutate in maniera tale che tutti i paesi europei vengano a condividere questo tipo di sforzo". Per Zuccaro "la stessa applicazione del regolamento di Dublino, il cui articolo 13 prevede che la responsabilità di accoglienza sia in capo allo Stato le cui frontiere siano state varcate illegalmente, a mio avviso trova un'applicazione molto errata da parte dei paesi europei, perché quando questi migranti vengono soccorsi dalle navi qui non vi è più un varco illegale delle frontiere, sono stati portati qui perché era giusto che venissero soccorsi"."In questo momento - ha proseguito - benché la mafia non abbia compiuto atti eclatanti, io ritengo che sia comunque estremamente forte perché può contare su fonti di reddito dal traffico di droga, dal gioco clandestino, da tanti tipi di traffici che sono meno puniti sotto il profilo sanzionatorio ma sono altrettanto proficui per la mafia, da essere comunque sufficientemente forte in un paese invece economicamente debole". Questa forza, per Zuccaro, consente alla mafia "di reclutare, non ha problemi di manovalanza, e le consente anche di inquinare, di infiltrarsi nel tessuto economico. Allora o comprendiamo tutti che questo problema si supera soltanto respingendo la cultura mafiosa, e quindi dicendo di no, oppure la magistratura e le forze di polizia da sole non ce la faranno; il che non è un alibi".