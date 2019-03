Gli inquirenti sono partiti proprio dalle dichiarazioni di un rappresentante legale di prodotti medici che aveva assistito all’esclusione sistematica di diverse ditte dalle gare bandite dal Policlinico Vittorio Emanuele per dispositivi medici di Urologia. La favorita sarebbe stata la ditta C. Bua, distributrice in esclusiva di prodotti della Karl Storz Endoscopica Italia ed Erbe Italia. Questo “favoritismo” sarebbe avvenuto attraverso “l’inserimento ad arte” nel capitolato tecnico di dispositivi del tutto “non pertinenti - scrive la Gip Giuliana Sammartino - all’oggetto della gara ma di cui disponeva solo la ditta Bua”. Non a caso infatti il denunciante descrive i vari step della presunta strategia illecita come “il sistema Bua”.Questo ultimo acquista in proprio i prodotti e strumentari dalle ditte produttiric e poi partecipa alle gare di appalto. I filtri all’ingresso - argomenta - consistono nella descrizione tecnica di lotti da parte del clinico che predispone di volta in volta il Capitolato Tecnico per l’acquisto di materiali dei dispositivi clinici necessari alla Pubblica Amministrazione di riferimento, introducendo ed inserendo nel lotto di gara dei piccoli dispositivi che servono a ‘blindare la gara’ a favore dei prodotti Bua”.“Il metodo - è scritto nero su bianco negli atti della magistratura - è particolarmente sicuro in quanto sfugge ad un osservatore non tecnico e privo di esperienza perché formalmente è tutto in regola mentre in realtà all’interno dei lotti si inseriscono dei dispositivi che nulla hanno a che vedere con il macchinario principale del lotto ma che di fatto condizionano l’esito della gara perché questi ultimi sono distribuiti esclusivamente dal Bua”.Alle sue rimostranze, il primario avrebbe risposto che ancora c’era tempo per qualche modifica. Ma in sottofondo sarebbero arrivate quesiti sulla “disponibilità” della ditta per cui lavora di pagare a lui e al suo staff viaggi e soggiorni in giro per il mondo. Sdegnato, il rappresentante legale avrebbe risposto di “no”. E perché “sarebbe stata una condotta contraria alle linee guida europee, le Medtech di Bruxelles.