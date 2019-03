, nel quartiere di San Giorgio, nei pressi della succursale dell'istituto comprensivo Vitaliano Brancati. La denuncia arriva da Enzo Pappalardo, residente nel quartiere e referente di un'associazione di cittadini. "Fortunatamente non è accaduto nulla di grave - spiega Pappalardo. La signora è stata portata via da un'ambulanza per accertamenti - prosegue - mentre io mi sono andato immediatamente al Municipio per richiedere rallentatori e la riattivazione del semaforo pedonale, oltre al ripristino delle strisce di fronte gli ingressi della scuola".