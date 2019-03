edito da Rubbettino, che ricostruisce le infiltrazioni mafiose al Parco dei Nebrodi e racconta la lunga storia di Cosa nostra barcellonese."'Currìti! Currìti! Piccioli europei pi ttutti!': così scrive Stella. Per decenni è stato questo l'incitamento diffuso in Sicilia con lo spirito dei mercanti in fiera di una volta che sbandieravano tra i banchi di verdura e di vestiti gli imperdibili affaroni a portata di mano di ogni cliente: 'Correte! Correte! Soldi europei per tutti!' "Un andazzo stupefacente e vergognoso - scrive ancora Stella - che poche denunce spiegano con la chiarezza di questo libro di Nuccio Anselmo e Giuseppe Antoci, che ricostruisce la storia dell'evoluzione di questa "antica mafia" dal nome agropastorale, magari capace di gesti di feroce brutalità ma per affari economicamente minori. Mafia che, grazie appunto ai 'piccioli europei', avrebbe intascato negli ultimi dieci anni un bottino immenso".il Presidente della Commissione Antimafia dell'Ars Claudio Fava, il Prefetto di Catania Claudio Sammartino, e il Capo-centro della DIA di Catania Renato Panvino. L'incontro è stato moderato dal giornalista dell'Ansa Mimmo Trovato.dal nome in codice dell'auto blindata fatta saltare in aria a Capaci il 23 maggio del 1992 durante la strage che uccise Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta. "Quarto Savona 15" è nata su iniziativa di Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice.