i poliziotti, dopo un’attenta attività info-investigativa, hanno accertato un’attività di spaccio in una particolare zona del quartiere San Cristoforo; una breve osservazione dei luoghi ha permesso agli agenti di individuare un uomo, poi identificato nel Mangano, che è stato immediatamente bloccato e controllato.gli agenti presso la propria officina dove aveva nascosto una busta in plastica termosaldata, contenente marijuana per un peso complessivo lordo di circa 1kg. L’uomo, pertanto, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in Questura dove il P.M. di turno ha disposto la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.