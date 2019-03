giochi, risate e scherzi fino a raggiungere Piazza Federico di Svevia, gettare l’ancora e continuare a celebrare il Carnevale tra maccheroni e musica, danzando in strada, in maschera, in libertà a Piazza dei Libri.di simultaneità e sincronicità musicale. Sfila per le strade seguendo un ritmo e un passo condiviso: il cuore batte sulle voci del coro Unicavuci e i canti della tradizione orale del mare; i piedi danzano seguendo i passi del gruppo Balfolk; le note risuonano nell’accordo di decine di strumenti musicali, quelli tradizionali locali dell’Orchestrina Popolare e di tutti i musicisti che si vorranno aggregare, le percussioni della banda itinerante Sambazita, quelli africani dell’Afroband e dei musicisti gambiani, quelli brasiliani del Gruppo indipendente Capoeira Catania, il riso si scatena sulle esibizioni delle maschere di Commedia dell’Arte di Malerba; gli occhi strabuzzano alla vista delle acrobazie dei giocolieri del Collettivo Ursino Buskers, Circo Storto e Sbadaclown; la fantasia si perde tra i Giganti e le creature sognanti di Cartura, le scenografie marittime create attraverso i laboratori creativi condotti da Dona e i mastri del Cantiere Navale del Carnevale, gli strumenti suonanti riciclati creati dal laboratorio di Kazumba e i costumi cuciti dalla Sartoria Sociale Midulla. Catania si popola di pesci, esseri marini e mitologici, migranti, pirati, corsari, bagnanti e voi, chiunque di voi, può essere parte di tutto questo.dal basso e che ha coinvolto chiunque abbia sentito l’urgenza di ristabilire un contatto con l’antica festa popolare del Carnevale. Tutti possono partecipare e diventare protagonisti e co-creatori di questo grande evento e da più di un mese si lavora incessantemente alla sua realizzazione. La magia del carnevale sociale sta proprio nella possibilità di lavorare in gruppo partecipando ad un percorso collettivo creativo dal forte impatto sociale ed educativo. Oltre a ragionare sul tema proposto per questa edizione - il mare - tutti i partecipanti sono stati invitati a “sporcarsi le mani” per tradurre il tema scelto in prodotti visuali come maschere e costumi, ma anche pensieri, strumenti musicali, performance teatrali e musica, tanta musica. Un momento in cui l’aggregazione, l’incontro di tanti e differenti gruppi artistici, il lavoro preparatorio comune che coinvolge adulti e bambini, si trasformano in una pratica di cittadinanza attiva che restituisce al Carnevale la sua dimensione di festa popolare in cui, almeno per un giorno, i poteri costituiti sono ribaltati in maniera creativa. Così anche la riscoperta di musiche, canti, costumi e tradizioni locali legati proprio a questa festa, come "I Canti dei Pulcinelli" di Favara, diventano portatori di tutti quei valori che sentiamo il bisogno di ribadire e condividere, oggi più di ieri: l’uguaglianza, l’umanità, l’inclusione, il rispetto della natura, del nostro Mare e di tutti i suoi abitanti.grazie al lavoro di ricerca e studio condotto dal Coro UnicaVuci, diretto dalle due musiciste Matilde Politi e Simona Di Gregorio < >spogliatevi dagli abiti e dai vostri ruoli sociali quotidiani, unitevi ai canti e ai balli dei due cortei di Sabato 2 e Domenica 3 Marzo, insieme riempiamo di vita e arte le strade della nostra città. Saliamo tutti sulla stessa barca, il Carnevale è pronto a salpare!