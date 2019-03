all’Amministrazione Comunale una volontà di sopprimere uno spazio culturale, si intende precisare quanto segue:*"Questa amministrazione si è contraddistinta per l’incentivazione delle attività culturali ed al contempo per la gestione oculata degli immobili di proprietà comunale. A tal proposito, coloro che alimentano infondate calunnie hanno ben poco da insegnarci. Il Cinema Musmeci è stato affidato in gestione ad un’associazione ormai da oltre quindici anni e questa amministrazione si è sempre dimostrata disponibile a venire incontro alle difficoltà della stessa derivanti dalla crisi del settore. Il Comune, negli anni, ha riconosciuto, a scomputo del canone , tutti i lavori di adeguamento che sono stati effettuati dai concessionari ma, di fatto, pagati dalla collettività.Da ultimo, nel 2014, era stato predisposto un piano di rientro che è stato solo parzialmente onorato. Orbene, a distanza di mesi dalla scadenza del periodo di concessione, avvenuta nel novembre 2018, è stata richiesta dal concessionario una proroga biennale e proposto un’ulteriore dilazione del pagamento di quanto già dovuto da anni, senza garanzie personali o reali. Nell’esclusivo interesse della collettività a garantire la conservazione della struttura e la destinazione a sala cinematografica e allo svolgimento di attività culturali in genere, si è ritenuto conforme alle regole del buon andamento della Pubblica Amministrazione, procedere a pubblicare una manifestazione d’interesse per individuare soggetti interessati alla gestione e valorizzazione dell’immobile, che, è bene ribadirlo, oltre ad una valenza culturale, ha una sua precisa destinazione commerciale che non ammette di operare in perdita, con conseguente dispendio di denaro pubblico. L’interesse ad avere a Riposto un cinema funzionante e pienamente rispondente ai nuovi standard , risulta oltremodo evidente, ma non si deve dimenticare che altresì rilevante l’interesse a tutelare “le tasche” dei cittadini e ad incentivare nuove attività commerciali che portino profitto, lavoro e lustro alla nostra città.