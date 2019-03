che quel gran genio di Renzo Arbore, ha definito "nuovo focolare" nella celeberrima La vita è tutta un Quiz del famoso programma Indietro tutta. Fatto sta che i cinema di paese sono sempre meno e, al contrario, le saracinesche abbassate, sempre di più. Lasciando gli amanti del maxi schermo e non solo loro, orfani.cinema. Come riporta la pagina Facebook Noi siamo per Riposto, il cinema Musmeci ha chiuso i battenti dopo trent'anni di onorata carriera. "Anni che hanno visto migliaia di persone di tutte le età entrare in quella sala semi buia per lasciarsi trasportare dal piacere della visione, dall’emozione di una scena, dalla bellezza di un’immagine, dalla profondità di un dialogo, dalla magia di una storia raccontata per immagini - si legge nel lungo post. Un luogo di cultura che adesso viene a mancare impoverendo inevitabilmente l’offerta artistico-culturale della nostra cittadina. La crisi del settore, le cui cause sono molteplici e che ha avuto un’impennata preoccupante e costante negli ultimi anni, ovviamente ha avuto come bersaglio privilegiato le monosala, e quindi anche il nostro cinema Musmeci, il cinema di noi Ripostesi.stati problemi economici. "La struttura, di proprietà comunale ma affidata in convenzione a privati, è tornata nelle mani dell’amministrazione comunale in ragione a quanto sembra di una morosità da parte del gestore, e per via del no dell'amministrazione comunale al piano di rateazione che il gestore stesso aveva proposto all'Ente. Come mai il Comune ha negato la dilazione del debito, accettata in molti altri casi, ritenendo di non dover salvaguardare la posizione consolidata nel settore cinematografico che il nostro territorio aveva raggiunto grazie al lavoro del Cine Musmeci?".Tranne quella data dal primo cittadino sulla prossima pubblicazione del bando per assegnare nuovamente la sala e dare ai ripostesi un cinema. Ma gli attivisti interrogano anche l'assessore alla cultura, Carlo Copani, "certamente sensibile alla vicenda - si legge ancora nel post - perchè si faccia promotore di occasioni di confronto che coinvolgano la società civile e le associazioni cittadine nella soluzione di un problema che assume un peso notevole per il panorama culturale ripostese".In attesa delle risposte, per il momento a Riposto è buio in sala.