Nel corso delle operazioni, è emersa un’attività di autorimessa, condotta in maniera del tutto abusiva. All’interno dell’esercizio, erano presenti 11 autovetture in riparazione ma il titolare, sentito in merito, ha ammesso di esercitare senza provvedere ad alcun adempimento fiscale, privo di Scia e senza i requisiti essenziali per l’attività di meccatronica: pertanto, è stato sanzionato amministrativamente dalla Polizia Locale, presente all’accertamento, al pagamento della somma di euro 6.000 circa ed è stata sequestrata l’attrezzatura da lavoro.