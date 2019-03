amministrativo, giunto ormai agli sgoccioli. A replicare al primo cittadino, Filippo Drago, l'assessore Danubio. "Questa mattina apprendo da alcuni giornali che il sindaco ieri mi ha revocato le deleghe di assessore. Per un attimo ho pensato a tutti i traguardi raggiunti in questi 5 anni, frutto di tanti sacrifici e di presenza costante in tutto il nostro territorio per affrontare le diverse problematiche inerenti le mie deleghe e non solo.compresi), e non da oggi ma bensì dall'inizio del mandato, la mia intenzione sul percorso politico per le ormai prossime elezioni amministrative, senza mai fare mistero di una mia possibile candidatura a sindaco o, in alternativa, convergere su quella dell'amico Carmelo Scandurrache politicamente sono stato sempre distante dai molteplici percorsi politici fatti dal sindaco drago, senza mai, però, perdere di vista un accordo politico e programmatico stipulato con lo stesso sindaco e con i cittadini castellesi e , a testimonianza di questo, io stesso e i consiglieri eletti nella mia lista, abbiamo votato ogni atto , sia in giunta che in consiglio comunale.che meno mi dimetterò da assessore. Sono disponibile, qualora anche il Sindaco volesse condividere questo percorso , a dare le dimissioni insieme a lui.Salvo Danubio assessore comune di Acicastello