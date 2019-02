dall'amministrazione Comunale, il titolare di un locale aperto al pubblico è stato multato per disturbi causati dalla diffusione di musica oltre l'orario consentito, ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza urbana. Elevati anche tre verbali ad altrettanti locali che occupavano illegittimamente spazi di suolo pubblico. Interventi di controllo annonario sono stati eseguiti anche in piazza Stesicoro, con l'emissione di contravvenzione per vendita abusiva nel centro storico. Due venditori sono fuggiti abbandonando la merce, oltre 9.000 pezzi, che sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).