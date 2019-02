I due panettieri tornano in libertà

Lo ha disposto il giudice Montoneri al termine del processo per direttissima che si svolto ieri. Il magistrato ha escluso l’ipotesi avanzata dagli investigatori dell’esistenza di un’attività di spaccio all’interno dell’attività. Come evidenziato dal difensore, l’avvocato Rita Nicotra, la marijuana sequestrata dalla polizia era in loro possesso solo per uso personale e dunque non vi era alcuna rilevanza penale. “Vorrei evidenziare che i miei assistiti - evidenzia l'avvocato Nicotra - non hanno mai avuto procedimenti a carico e che da sempre conducono una vita regolare e portano avanti con sacrificio e risultati l'attività del panificio”. Inoltre il giudice ha chiarito che i soldi rinvenuti erano certamente riconducibili all'attività commerciale.