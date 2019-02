A seguito di attivazione del segnale di allarme proveniente dal braccialetto elettronico indossato dal detenuto, una pattuglia ha raggiunto immediatamente l’abitazione del presunto evaso costatandone effettivamente l’assenza. Avviate le ricerche, lo stesso è stato rintracciato ed ammanettato mentre a piedi percorreva una via del centro abitato. L’arrestato, ammesso al giudizio per direttissima, è stato ricollocato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.