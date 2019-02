oltre a Enrico, Margherita Quattrocchi e Lorenzo D'Agata, non c'è alcuna traccia del giovane acese. E così per i famigliari e gli amici continua lo strazio di non potergli dare l'ultimo saluto, di offrirgli una degna sepoltura.Stamattina la segnalazione di una sagoma al largo dei Faraglioni di Acitrezza aveva acceso qualche speranza, ma si trattava di oggetti galleggianti.di quel borgo marinaro dove si seminano i cuori delle giovani coppie. Come quelli di Enrico e Margherita, che a bordo di una panda verde, con un amico, appunto Lorenzo, si erano spinti troppo vicini al mare della “Scala”. Un'onda altissima li aveva travolti. Due giorni dopo, la macchina, recuperata con l'ausilio di una gru, era praticamente accartocciata, sembra travolta da un autotreno e invece era, tragicamente, in fondo al mare., corde. Tutti in quel borgo marinaro hanno sempre guardato all'orizzonte per cullarsi della bellezza del mare di Aci, le mogli dei pescatori attendono spesso il ritorno dei mariti ma ora conta solo che una delle imbarcazioni mobilitate dal parroco dia un segnale: “Abbiamo ritrovato Enrico”. Per dargli l'ultimo abbraccio. Che nemmeno una tragedia immane come quella di tre giorni fa, deve negare.