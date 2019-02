“Buone notizie! In questi giorni a Caltagirone si sta procedendo al trasferimento dell'archivio nella nuova struttura che ospiterà il Commissariato. Una struttura adeguata al grande lavoro che ogni giorno viene svolto nell'entroterra siciliano con immensa professionalità. Il nostro Governo mantiene le promesse: se lo diciamo, lo facciamo”.del mai completato commissariato di Polizia di Caltagirone. I sindacalisti parlano di annunci “in pompa magna, di passarelle, di riunioni tecniche, operative e organizzative, di decine e decine di sopralluoghi” che mai sono risultate essere decisive e denunciano “corse, assai meschine, a chi fa prima l’annuncio e a chi si appunta medagliette per aver fatto improbabili interventi risolutivi”.“I tempi sono biblici e i colleghi sono costretti a lavorarre in locali angusti, sono momenti difficili per il calatino e queste difficoltà si ripercuotono sulla cittadinanza. I locali non vengono consegnati e non abbiamo notizie su quando si avrà la consegna. Nei vecchi locali si è sfiorata la tragedia e solo dopo l’interessamento del Comune di Caltagirone abbiamo individuato dei locali più che degni ma che però per lungaggini varie ad oggi non sono nella disponibilità del Commissariato.”“I nostri uomini lavorano in due vani e mezzo oggi protestiamo contro la politica degli annunci mai rispettati e ci auguriamo che tutti gli strumenti necessari vengano garantiti per il regolare svolgimento delle mansioni lavorative. Ci auguriamo che non avvenga che, in corso d’opera vi sia il trasferimento degli uomini e degli uffici senza il completamento dei lavori, condizione questa che non ci sentiamo di escludere. Manca la scia, il mobilio, le centrali telefoniche gli elementi necessari per l’operatività degli uffici.“Il rapporto metri quadri per dipendenti è inferiore di quello a disposizione della popolazione carceraria. C’è qualcosa che oggi non va e qualcosa che ad oggi non ha funzionato. Troppi proclami e pochi risultati, da mesi è data per certa l’apertura del commissariato e qui ci rendiamo conto che questa immediatezza non potrà essere rispettata”.per il pagamento dell’affitto di locali inagibili, sgomberati dopo il cedimento parziale di alcune strutture interne ma del risparmio non vi è traccia. Il commissariato, intanto, si trova alloggiato in un appartamento di appena 90 metri quadri, in cui operano circa 40 uomini in divisa. Intanto nella struttura i primi segni del tempo cominciano a farsi notare. Basta guardare, infatti, oltre i ventri dell’ingresso principale per rendersi conto di quanto si dovrà attendere per vedere attivo e funzionale uno dei più importanti presidi di legalità del territorio.