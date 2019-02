Daniele Nizza, dal 2007 fino al suo arresto nel blitz Stella Polare, è stato uno dei più influenti boss della famiglia Santapaola-Ercolano. Il suo quartier generale è a San Cristoforo, lì dove ha deciso di stabilire la sua residenza tra via Stella Polare (appunto) e via Genovesi. Quel palazzo composto da diversi appartamenti è al centro di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale Misure di Prevenzione al termine del processo di primo grado E riguarda alcuni appartamenti del palazzo di via Genovesi, dove è scolpita una stella a cinque punte, e anche alcune moto Honda Sh.Nel mensile di S in edicola è pubblicato un lungo speciale su chi ha ereditato quel market a cielo aperto di stupefacenti.(fratello di Andrea, Salvatore, Giovanni e del collaboratore ed ex uomo d’onore Fabrizio, ndr) avrebbe costruito la sua residenza proprio con i soldi della droga. I verbali sono inseriti nelle ventiquattro pagine del provvedimento firmato dal collegio composto dalla presidente Iolanda Apostolico, dalla giudice Marina Rizza e dal giudice relatore Alessandro Ricciardolo. Davide Seminara, ex uomo di fiducia di Andrea Nizza (l’ultimo rampollo della famiglia di narcotrafficanti di Librino), racconta che “Daniele ha molti immobili intestati a terzi: in via Genovesi vi è un immobile ove Daniele ha tre appartamenti. Daniele Nizza - aggiunge il pentito - ha acquistato questi immobili nel 2007, quando è uscito dal carcere. All’epoca i Nizza avevano un capitale di circa 600 mila euro che venne diviso tra i fratelli e una piccola parte andò a Rosario Lombardo. Non so chi siano gli intestatari, so che sono stati acquistati con il provento della droga”. Anche Fabrizio Nizza, fratello di Daniele, conferma le dichiarazioni di Seminara. “L’abitazione di mio fratello Daniele a San Cristoforo, alla sciara, è stata ristrutturata con i soldi provento dello spaccio”. E ci sono anche gli stralci delle dichiarazioni di Salvatore Nicolosi, detto Gnoccolo, che per poche settimane aveva iniziato a riempire verbali e poi ha deciso di interrompere la collaborazione con la magistratura. Ma le sue parole hanno una rilevanza anche per i rapporti parentali che lo legano alla famiglia Nizza. Nicolosi, infatti, è il cognato di Giovanni Nizza, detto Banana, fratello di Daniele. “Con i proventi della droga ha acquistato l’abitazione in cui abita a San Cristoforo in una traversa di via Stella Polare”.Dai flussi economici riferibili a Nizza e ai suoi familiari analizzati dalla Dia risulterebbero redditi insufficienti per poter acquistare i beni oggetto della confisca. E inoltre, secondo i Giudici di Prevenzione, non si è riusciti a dimostrare nel corso del procedimento l'origine lecita dei capitali impiegati.La caratura criminale di Daniele Nizza emerge da diverse indagini coordinate dalla Dda di Catania: a partire dal blitz Stella Polare , condotto dai Carabinieri, passando alla retata Ghost della Squadra Mobile e alle intercettazioni emerse nel processo Carthago 2 . L'uomo d'onore inoltre sta affrontando il processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio di Franco Palermo e di Lorenzo Saitta. In primo grado è stato condannato all’ergastolo.