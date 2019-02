Insieme ai ragazzi delle scuole Dusmet-Doria e De Amicis di Catania, dell’istituto Superiore Mazzei-Sabin di Giarre, il dirigente del Compartimento Polizia Postale per la Sicilia Orientale Marcello La Bella. “Rendere consapevoli i ragazzi, dalle scuole medie alle superiori, sui pericoli che nasconde la rete in generale è la nostra missione e il truck “Una Vita da Socia” attraversa tutta l’Italia da Alcamo al Trentino per incontrare ed esporre i rischi che nasconde il web e per una consapevolezza maggiore nell’uso dei social. La pedopornografia, il fenomeno del sexything e il cyberbullismo sono alcune delle insidie che si nascondono sulla rete.

Il truck è stato allestito come un’aula didattica dove studenti, insegnanti e genitori si incontrano con gli esperti della Polizia Postale per dibattere e venire a conoscenza dei pericoli 4.0. Novità di quest’anno il “diario di bordo” dove chiunque potrà lasciare un messaggio contro il cyberbullismo.

E’ arrivato a Catania, in piazza Università, il Truck della 6° edizione di “Una vita da social”, la campagna educativa di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli, per i minori, legati alla rete. Un viaggio itinerante d’informazione organizzato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.“Un appuntamento costante e la Polizia di Stato in tutte le sue sfaccettature, oggi quella della Polizia Postale, è un’istituzione aperta alla società e soprattutto ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie per il problema legato all’utilizzo dei Social e della rete – dichiara Alberto Francini – ci spendiamo quotidianamente, non solo in queste occasioni molto importanti d’incontro, nelle scuole per dare informazioni corrette ai ragazzi, agli insegnanti e anche alle famiglie”.Il web non è una “terra di nessuno” dove tutte le azioni e lo scambio d’informazioni e d’immagini devono essere valutate come un gioco privo di conseguenze.