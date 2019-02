dopo l'incontro in Prefettura fossero state date delle scadenze: il 22 per il pagamento di una fattura e il 26 per una seconda. Per questo il personale del consorzio Il Glicine che gestisce il servizio nelle nove strutture comunali hanno deciso di alzare la voce. "Il personale ausiliario del Consorzio Glicine che presta servizio presso gli asili nido comunali di Catania ha dimostrato grande senso di responsabilità nei confronti dell'utenza e dell'amministrazione comunale, nel voler riprendere il servizio - affermano - in seguito alla parola data dal sindaco Pogliese, che dopo la vertenza in Prefettura, ha garantito il pagamento di due mensilità, la prima entro il 22, la seconda entro il 26 febbraio. A tutt'oggi , però - proseguono - nessuna somma è stata percepita dalle ausiliarie che, nonostante avessero chiesto almeno 3 stipendi per rientrare, hanno raggiunto l'accordo, proprio per venire incontro all'amministrazione in questa difficile situazione generale, di accettare il pagamento di due mesi".difficilmente potranno sostenere ancora a lungo il peso economico dell'assenza dello stipendio, considerati anche i costi sostenuti per raggiungere il posto di lavoro. L'atmosfera resta dunque molto tesa e il rischio che il servizio venga interrotto nuovamente, dopo essersi fermato per un paio di settimane a gennaio, con grassi danni per i genitori dei piccoli utenti. Ma, a quanto sembra, l'amministrazione ha assicurato il pagamento di due fatture entro domani. Una data cui sono legate le speranze di tante lavoratrici.