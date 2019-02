dall'amministrazione comunale, al quale era presente anche il presidente dell'Amt, Bellavia. In particolare, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti presenti Attanasio (CISL) e Torrisi (Fit CISL), Leonardi (CGIL) e Magro (Filt CGIL), Meli (UIL), Bonaventura e Di Guardo (Uiltrasporti), Musumeci (Ugl) e Scannella (Ugl trasporto), Moschella e Gangi (Faisa Cisal) esprimono forti perplessità sul prossimo contratto di servizio per la cui sottoscrizione pretendono di essere preventivamente incontrati; profonda preoccupazione per i livelli occupazionali in seguito al futuro assetto societario e ai tagli paventati dall'amministrazione comunale; pesanti dubbi sul destino dei crediti vantati dall'azienda nei confronti del Comune. CGIL e Filt CGIL, CISL e Fit Cisl, Uil e Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal inoltre criticano l'attuale modalità di gestione aziendale.