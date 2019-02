destinatario di una misura cautelare - divieto di avvicinamento - irrogata dall’A.G. per pregresse azioni vessatorie commesse in danno dell’allora coniuge, si è presentato per l’ennesima volta fuori l’abitazione della donna che, negandogli di entrare, dopo che questi aveva insistentemente suonato il campanello, ha scatenato la sua rabbia sfogata, prima attraverso delle minacce pronunciate ad alta voce: < >; poi tendando di sfondare a calci la porta d’ingresso.ai carabinieri. I militari, appena giunti sul posto, trovando ancora l’uomo davanti l’uscio della vittima intento a sfondarlo non hanno potuto far altro che bloccarlo ed ammanettarlo. Questi, seppur in manette, ha lanciato l’ennesimo monito all’indirizzo della ex recitando testualmente:< >. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.