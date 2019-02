in via Garibaldi, dove era stata segnalata una persona intenta a forzare, con un arnese in ferro, una colonnina/parcometro “Sostare”. Appena giunti sul posto, gli agenti sono stati notati dal giovane il quale ha inutilmente tentato di sfuggire al controllo, nascondendosi tra le auto in sosta nelle vie limitrofe: infatti, è stato immediatamente bloccato e identificato. Condotto in Questura in stato di arresto, per il giovane il P.M. di turno ha disposto la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo in Tribunale.