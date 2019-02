, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare agli arresti domiciliari eseguita dai Carabinieri della Stazione di Paternò. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno evidenziato come l’indagato nel corso della convivenza matrimoniale abbia posto in essere delle condotte vessatorie nei confronti del coniuge, riversatesi inesorabilmente anche sui quattro figli minorenni.elegato il coniuge ad una condizione di assoggettamento dalla quale la poveretta non era riuscita a ribellarsi a causa degli insulti, perlopiù ledenti la dignità femminile, le botte, le minacce di morte < >.del coniuge, di una aggressione ad una delle figlie, presa a calci e pugni, e ad una azione dimostrativa esplicatasi nel dar fuoco ai propri vestiti col rischio di incendiare l’abitazione, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella dei familiari conviventi.proprio l’incolumità dei ragazzi, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, consentendo ai carabinieri di ricostruire ogni singolo episodio, tanto da comporre un quadro indiziario a carico dell’indagato che non ha lasciato alcun dubbio al giudice il quale, accogliendo la richiesta del magistrato titolare dell’indagine, ha emesso la misura restrittiva.