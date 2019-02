Per pochi attimi, ad Acireale, sembra essersi fermato il tempo, il dolore, le grida, stridono con i cartelli del “più bel carnevale di Sicilia”, che circondano l'uscita della Cattedrale come una parentesi.ha cambiato la nostra vita per sempre, nessuno di noi riesce a rassegnarsi all’idea di non vedere più i tuoi occhi, quella maledetta sera un pezzettino di noi è volato via con te”. La chiesa è gremita. “Basta pensare a te e alla tua determinazione per superare gli ostacoli – continuano le cugine - hai sempre avuto un grande cuore, chi ti ha conosciuta ti ha amata, non meritavi tutto questo, sei stata una sorella unica, un’amica speciale, una grande donna, veglia sulla tua famiglia”., ci sono i funerali di Lorenzo D'Agata, l'altro ragazzo tragicamente scomparso. La terra dei cento campanili è ferita profondamente e attende ancora che il mare restituisca il corpo di Enrico, il terzo ragazzo trascinato dal mare nel porticciolo di Santa Maria La Scala, le ricerche procedono ancora oggi, anche con l'ausilio di elicotteri. Domani, però, sarà Carnevale, difficilmente il più bello di sempre.