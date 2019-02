colpito Margherita, Lorenzo ed Enrico, i tre giovanissimi, trascinati dalla furia del mare verso la morte. E che si stringe alle famiglie dei ragazzi, la cui vita è stata spezzata troppo presto. È una comunità ferita, quella che oggi si ferma: il Comune di Acireale ha proclamato il lutto cittadino. È una comunità attonita quella che assisterà ai funerali delle due vittime ripescate dai sommozzatori, mentre, appese a un tenue filo di speranza, proseguono le ricerche di Enrico, che ancora il mare non ha restituito.cittadina dal tragico evento accorso ai tre giovani - si legge nelle determinazione del sindaco Stefano Alì pubblicata sul sito del Comune - è opportuno e doveroso, quale segno di vicinanza alle famiglie, proclamare il lutto cittadino al fine di consentire iniziative di riflessione o di partecipazione alle cerimonie funebri". Sarà "osservato un minuto di silenzio nelle scuole e negli uffici pubblici" e ci sarà "un momento commemorativo cui parteciperanno le istituzioni, associazioni e la comunità cittadina" a Santa Maria la Scala. Nella frazione marinara di Acireale sempre oggi è stata organizzata una fiaccolata commemorativa e di solidarietà.e vigile del fuoco, va a quei ragazzi che hanno perso la vita, ai loro genitori e a tutta la città di Acireale - commenta Carmelo Barbagallo, sindacalista dei pompieri. Sappiamo tutti ormai che il clima è cambiato e che anche il mare risente di questi cambiamenti improvvisi. Erano trent’anni che non accadeva un episodio del genere. Non è il momento di dare responsabilità ai ragazzi, ai loro genitori - sottolinea - ma di fermarsi a riflettere in silenzio sulla terribile tragedia”.festeggiamenti per il Carnevale, importante occasione economica e di visibilità, ma anche festa che stride alquanto con la tragedia capitata domenica. "Non avremmo potuto immaginare di vivere una situazione così dolorosa, questi giorni sono di profonda tristezza, ma il Carnevale è un patrimonio di tutti, non soltanto della comunità di Acireale - affermano il sindaco Stefano Alì e il presidente della Fondazione Carnevale di Acireale, Orazio Fazzio. È un evento pubblico che utilizzeremo per ricordare con sensibilità e partecipazione tre ragazzi che non ci sono più e raccomandare ai giovani la massima attenzione e il rispetto per la vita". La Fondazione nei prossimi giorni, apporrà sul luogo della scomparsa una targa "che sia di ricordo e di monito", ha sottolineato il presidente Fazzio.in Cattedrale, e quelle di Lorenzo D'Agata, di 27 anni, nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati. "Vicini con la #preghiera al dolore delle famiglie per questi giovani: noi li affidiamo a te, Dio Padre - si legge nella pagina Facebook della Diocesi di Acireale - perché la loro giovinezza rifiorisca accanto a te nella tua casa. #Amen ".