per ritrovare il corpo di Enrico Cordella, ancora disperso a tre giorni dalla tragedia di Santa Maria La Scala nella quale hanno perso la vita anche due suoi amici, travolti da un'onda improvvisa. “Avviso importante! Enrico noi ti troveremo!!! - esordisce il parroco - chiedo ai miei pescatori, padri e figli di riunirci alle 14.00 in Chiesa a s. M. La Scala per organizzare la ricerca di Enrico”.“L'invito è esteso ai pescatori delle frazioni a mare e sopratutto ai sommozzatori brevettati che mossi da spirito di solidarietà voglio unirsi a noi con i vigili del fuoco e carabinieri dei nuclei sommozzatori”.Il post è diventato virale in pochi minuti e sta ricevendo il sostegno di numerosi utenti., che resta aperta per ricordare il ragazzo scomparso e, forse, per mantenere accesa la speranza, riporta decine e decine di commenti. Di chi lo ha conosciuto e voluto bene. Di chi ancora non crede alla tragedia accaduta domenica scorsa, di chi giura che non lo dimenticherà mai.Anche alcuni dei clienti della bottega di alimentari del negozio dei genitori, ricordano Enrico, la sua dolcezza, la sua educazione. Sperando ancora che possano udire il suono della chitarra che il ragazzo pare fosse solito suonare nel retro del negozio.