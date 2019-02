a Nello Musumeci, all’ultimo congresso celebrato due giorni fa alle Ciminiere di Catania - luogo simbolico per l’ex presidente della Provincia - il sindaco di Caltagirone è stato eletto nuovo coordinatore regionale del movimento fondato dal presidente della Regione. Incarico che comporta gioie e dolori.di Radio Studio Centrale. Diventerà Bellissima ha deciso di strutturarsi di più e meglio nel territorio - prosegue. Certo, per me ci sarà un po’ di lavoro in più, ma lo faccio volentieri perché ritengo che la politica abbia bisogno di lavorare, di mettere insieme le generazioni, di riscoprire valori antichi e moderni e di tracciare la strada in un tempo in cui è davvero complicato e difficile sapersi destreggiare in una sorta di labirinto del nulla che sembra aver occupato ogni tipo di spazio”.occupi i vuoti lasciati in vent’anni di personalismi. “I partiti che si sono estinti non rinascono dalle loro ceneri - assicura. Non ci sarà mai più un esperienza in Italia come quella che con errori e che con luci è stata la Democrazia cristiana. Il concetto che ha espresso Musumeci va definito e chiarito meglio: non si vuole ricreare quello che fu il vecchio centro; il nostro è il tentativo di convincere gli elettori che votavano al centro, e cioè i moderati che oggi sono meno moderati, il cattolico, il popolare, il cristiano, l’uomo della destra nazionale e sociale, che possono trovare una nuova alleanza in un partito che nasce come partito regionale, ecco perché non abbiamo ritenuto che fosse indispensabile collocarci alle prossime elezioni europee del 24 maggio, nella prospettiva e nella volontà di costruire un soggetto nazionale che sia la sintesi di quei valori nazionali che sono il buongoverno, l’attaccamento alle radici ma anche all’innovazione, che rappresenti il grande ceto medio italiano. Che sta scomparendo perché da almeno una ventina di anni non ha una vera rappresentanza politica, nessun partito ha stretto il patto sociale con il ceto medio italiano, la parte più vitale vivace del Paese”.dei fondatori di Db, l’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli. “L’alleanza con la Lega o con Fratelli d’Italia, in questo momento, avrebbe dato un respiro corto alla nostra azione che sarebbe finita inevitabilmente con le Europee. Noi invece guardiamo oltre le Europee, a costruire un soggetto che sia una nuova casa per i siciliani e poi per gli italiani” - continua. I congressi si fanno anche per mettere insieme idee e sensibilità diverse. Il senatore Stancanelli, autorevole parlamentare nazionale, uno dei fondatori di Db, personalità di rilievo oltre che legato da amicizia personale a me e all’onorevole Musumeci, ha sostenuto una tesi diversa, cioè che fosse necessaria un’alleanza elettorale con FdI in attesa di costruire insieme un possibile nuovo soggetto politico. Questa tesi non ha trovato il consenso della stragrande maggioranza del congresso, l’idea di Musumeci e di molti di noi era molto diversa. Mi auguro che non ci sia nessuno strappo, anche perché i congressi si celebrano per affinare una linea di condotta e una linea di comportamento che poi deve vedere tutti rispettosi delle decisioni congressuali. E sono convinto che un uomo responsabile e di grande esperienza come il senatore Stancanelli vorrà assolutamente conformarsi a quello che il congresso ha deciso”. Ma c’è un ma.regionale. Il senatore Stancanelli è iscritto, pur essendo tra i fondatori di Diventerà Bellissima, al gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia al Senato e quindi è ovvio che lui viva una condizione nella quale, se vorrà, potrà fare campagna elettorale per Fratelli d’Italia ma non a nome di Diventerà Bellissima”.