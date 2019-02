alcuni esponenti dell'opposizione targata Movimento 5 stelle che, in una nota, evidenziano alcune "papere" che avrebbe preso l'amministrazione nel presentare la delibera per la nomina del Collegio dei Revisori dei conti.sbagliate - scrive la consigliera Valeria Diana. Grazie al Movimento 5 Stelle, il Comune ha risparmiato l’ennesima magra figura e probabili ricorsi. Al Consiglio comunale, era tutto pronto per votare la “terza” delibera relativa al sorteggio dei revisori dei conti. Le prime due erano già state cestinate, prima di essere sottoposte alla votazione - raccontano. La prima prevedeva l’estrazione dei numeri, per la graduatoria, di tutti i nominativi che avevano presentato la domanda. Errore: la Legge regionale 17 del 2016 stabilisce che se ne estraggano dall’urna soltanto tre.in questa, viene indicato un numero sbagliato di domande pervenute, 172 invece di 164. Con il rischio di inserire gli stessi nomi per due volte nell’urna. E manca pure il protocollo. Finalmente, in Consiglio arriva la terza delibera. Tutto risolto?più nominativi inseriti rispetto alle domande (almeno un doppione), la consigliera del M5s Valeria Diana si accorge di un’irregolarità e fa notare come la delibera sia stata messa a disposizione dei consiglieri senza rispettare il termine minimo di 48 ore, previsto all’articolo 2 del Regolamento comunale per le sedute ordinarie. Una delibera, approvata con questo vizio formale, si presterebbe ad una pioggia di ricorsi. La seduta del Consiglio, dietro proposta di Diana, viene rinviata. L’approvazione della delibera e il sorteggio dei revisori si faranno in seguito, nella speranza che tutte le carte e le procedure, al prossimo tentativo, saranno a posto".