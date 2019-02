I sub hanno scandagliato i fondali del porticciolo, teatro della tragedia avvenuta domenica scorsa: Un'onda altissima ha travolto e inghiottito la Panda verde con a bordo i tre giovani: Margherita, Lorenzo ed Enrico. I corpi dei primi due sono stati recuperati ieri mattina, adesso si cerca il terzo ragazzo.Non solo mezzi dei vigili del Fuoco, ma anche motovedette della Guardia Costiera hanno perlustrato la zona per verificare che Enrico non fosse rimasto impigliato tra gli scogli. Purtroppo al momento le ricerche non hanno portato ad alcun risultato. Al lavoro anche i sommozzatori dei carabinieri. Inoltre gli elicotteri della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco stanno sorvolando l'intera zona costiera della Timpa.ai soccorritori informazioni utili sulla morfologia e sulle correnti dello specchio d'acqua antistante il porticciolo.