La morte di Margherita Quattrocchi e Lorenzo D'Agata e la scomparsa di Enrico Cordella hanno lasciato tutti con un groppo in gola. "Sgomento". Non ha altre parole padre Francesco Mazzoli, parroco della chiesetta di Santa Maria La Scala, che sin dal primo momento ha partecipato alle ricerche dei tre giovanissimi. Ed ha cercato di dare supporto, emotivo e umano, ai genitori dei tre ragazzi. "Ho visto una comunità unita che si è immediatamente attivata per aiutare, cercare, supportare. Fare qualsiasi cosa, anche portare un the caldo", spiega il sacerdote.A quel punto, io e i ragazzi della parrocchia ci siamo subito messi in moto per spostare le barche e sgomberare quella porzione del porticciolo per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Purtroppo le condizioni meteo erano pessime e la visibilità scadente. Ma ci siamo messi a cercare, in ogni angolo, in ogni scoglio, siamo arrivati fino al mulino. Ho visto attivarsi una macchina umanitaria straordinaria. Come straordinari sono stati i soccorritori. Infaticabili", spiega ancora padre Francesco.I genitori e gli amici dei tre giovani sono arrivati immediatamente al porticciolo di Santa Maria La Scala. "I loro sguardi imponevano silenzio. Non c'era bisogno di parole. Chiedevano solo di pregare e di continuare a cercare". Poi sono stati ritrovati i corpi di Lorenzo e Margherita. "Ero lì quando le forze dell'ordine hanno comunicato la terribile notizia ai genitori", dice con un sospiro padre Francesco. "Dolore tremendo".Sommozzatori, elicotteri e motovedette perlustreranno quel tratto di mare che ha inghiottito la Panda verde con a bordo i tre giovani. E intanto in queste ore si cerca un perché. Si cerca un colpevole. Ma padre Francesco ricorda: "Oggi è il giorno del dolore. Facciamo silenzio".