I renziani, che fanno riferimento al deputato Luca Sammartino e alla senatrice Valeria Sudano, si preparano alla sfida dei gazebo. Il trentaduenne Andrea Guzzardi, trentadue anni, imprenditore ed ex consigliere di quartiere sarà il capolista della mozione Martina a Catania città. Un lungo cursus honorum nella formazione politica universitaria Arcadia, Guzzardi è da sempre legato al deputato regionale Luca Sammartino con cui ha condiviso la scelta politica di entrare nel Pd nel 2015. Dopo l’esperienza all’interno dei Gd e la mancata elezione al consiglio comunale per una manciata di voti, il capolista si prepara alla sfida del 3 marzo e fa il punto sul congresso. E assicura: “Nessuna tentazioni scissionista in caso di sconfitta”.Assolutamente no.Sì, noi continuiamo a fare politica attiva all’interno del Pd. Dal sostegno alla candidatura di Davide Faraone alla segreteria regionale alla contesa nazionale siamo stati in prima linea. Abbiamo scelto Martina perché lo consideriamo un soggetto già scelto dal Pd, nel post Renzi, per riequilibrare i rapporti all’interno del partito.Sì. In questi mesi Martina ha fatto bene: la linea del partito è la stessa.A prescindere da chi sarà, il segretario dovrà rispettare le minoranza. E soprattutto le minoranze dovranno rispettare il futuro segretario, cosa che purtroppo non è stata fatta con Renzi che pure ha vinto due volte con il 70% le primarie. Ma le minoranze non lo hanno rispettato come segretario. Noi chiediamo che le minoranze rispettino quanto deciso dagli elettori del Pd.No, confidiamo che il partito torni a lavorare serenamente e si metta fine a queste beghe interne. Vogliamo che si lavori alle riforme, soprattutto per il Sud.Sarà il nuovo segretario a fare sintesi: è questo che gli chiediamo. Bisogna mettere pace all’interno del partito e lavorare insieme perché serve una forte opposizione e non possiamo restare fermi. A patire le beghe interne è stato il Pd che invece deve rinascere.Siamo nel partito ormai da diversi anni, lavoriamo per il partito: siamo il Pd oggi a Catania come in Sicilia. E vogliamo parlare delle battaglie da fare per la Sicilia e per il Paese.Il lavoro dell’onorevole Sammartino è sotto gli occhi di tutti. Da presidente della Commissione sta lavorando veramente bene e in sinergia con le associazioni di categoria. Le associazioni universitarie soprattutto lo devono ringraziare perché, insieme ad altri deputati di opposizione, è riuscito a vincere la battaglia sul diritto allo studio, inserendo, per la prima volta dopo tantissimi anni, la rappresentanza studentesca all’interno dell’Ersu a maggioranza: quindi all’interno dell’organo amministrativo vi saranno più studenti che rappresentanti delle istituzioni.La fase che vive la città è molto delicata e critica. Non è semplice governare per l’attuale sindaco, né facile fare opposizione: ci sono molti vincoli a livello amministrativo e giuridico. Noi apriamo gli occhi quando l’amministrazione non lo vuole fare: il nostro ruolo è di essere vigili.Non c’è nulla da replicare. Prima erano tutti renziani: oggi Renzi non è più il segretario e non è scomparso il renzismo. Tutti si sentono rottamatori. C’è chi vuole tornare alle origini come qualcuno della mozione Zingaretti dice e altri si sentono rottamatori. Noi diciamo che non ci sono rottamatori, né vecchia classe dirigente: noi con Martina vogliamo un partito che lavori ogni giorno per i siciliani e per il Paese.