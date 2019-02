di sosta a favore dei dipendenti che svolgono servizio presso l’Ospedale Garibaldi Centro alle stesse condizioni economiche previste per i residenti (18 €/mese). Oltre che un odioso privilegio in favore di una categoria di lavoratori applicato senza una plausibile giustificazione di natura pubblicistica si tratta dell’ennesimo provvedimento che favorisce l’ingresso delle automobili fin dentro il centro storico di Catania.ad un prezzo inferiore rispetto alla tariffa ordinaria costituisce un incentivo all’utilizzo della stessa per raggiungere il posto di lavoro in centro già eccessivamente congestionato dal traffico e soffocato dallo smog. Più volte il nostro circolo, insieme ad altre associazioni che si occupano di mobilità sostenibile, ha richiesto, in linea con i più recenti studi in materia urbanistica, che la tariffa della sosta sia differenziata ma non per categoria di utenti (a parte i residenti), piuttosto per posizione dello stallo, per ora della giornata e per giorno della settimana. La tariffa maggiore dovrebbe essere applicata per la sosta su strade del centro storico o in altre zone della città che attraggono molti spostamenti, congestionate e ben servite dal trasporto pubblico, nelle ore di punta dei giorni feriali. La tariffa, invece, può ridursi nelle zone periferiche o in cui queste condizioni vengono meno.metropoli europee e che un innalzamento anche minimo, in ossequio al principio europeo del “chi inquina paga”, potrebbe, oltre che costituire un disincentivo dell’uso dell’auto privata a favore del mezzo pubblico, anche aiutare le casse comunali in questi tempi di crisi.l’uso dell’automobile piuttosto che favorirne il parcheggio ad un prezzo più basso, anche considerando che, proprio sul sito del Comune di Catania, si legge che tra gli obiettivi in materia di mobilità sostenibile (consultabili sul sito https://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/mobility-manager/la-mobilit-sostenibile/default.aspx ) figurano proprio quelli di:- incentivare il trasporto pubblico;- promuovere ed incentivare la mobilità alternativa (ciclabile e pedonale);- promuovere l'attività di razionalizzazione degli spostamenti casa-lavoro del personale delle aziende private e gli enti pubblici.Viene da chiedersi, a questo punto, se il Sindaco #Pogliese ed il suo assessore alla mobilità dott. Arcidiacono (che da medico si è dichiarato sensibile alla correlazione fra inquinamento ambientale dato dall’alto livello di motorizzazione della città di Catania e la salute dei suoi concittadini) intendano davvero rispettare e promuovere le finalità che la normativa europea ed interna impone oppure continuare a favorire l’utilizzo spregiudicato dell’auto in centro.