“Maui”, gli agenti hanno rinvenuto all’interno del bagno di servizio, ben occultato all’interno di un armadietto chiuso a chiave, un sacchetto di cellophane contenente 210 grammi di marijuana, unitamente a materiale per la suddivisione e il confezionamento della stessa e alla somma in contanti di 725,00.euro. I due soggetti titolari dell’attività commerciale, su disposizione del PM di turno, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, ognuno presso la propria abitazione, in attesa di convalida dinnanzi al GIP.

. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato Maccarrone Salvatore, classe ’81 e Mazzarella Valentina, classe ’84, ambedue incensurati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Il personale della Squadra Volanti, Squadra a Cavallo e Cinofili a seguito di indagini, si sono recati nel comune di Pedara per effettuare un controllo presso un panificio-pizzeria.