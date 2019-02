CATANIA - Terremoto nella sanità, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato due manager di strutture complesse ospedaliere, uno di loro, del quale al momento non è stato diffuso il nome, è il direttore. In totale sono stati emessi sei provvedimenti, due sono ai domiciliari, quattro, invece, destinatari di provvedimenti interdittivi, "responsabili - scrivono gli inquirenti - dei reati di turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, concussione e riciclaggio".DIRIGENTI MEDICI - Indagati anche tre dirigenti medici, il Gip ha fissato gli interrogatori e valuterà se applicare la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio di pubblico servizio.L’appalto oggetto dell’indagine è la gara del 17 luglio 2018 bandita dal Policlinico Universitario Vittorio Emanuele di Catania avente quale oggetto “l’approvvigionamento triennale, con opzione di rinnovo semestrale, di dispositivi medici per urologia occorrenti alle aziende sanitarie, ospedaliere e universitarie del Bacino della Sicilia Orientale, suddivisa in 209 lotti per complessivi € 55.430.178,00”.I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Dott. Carmelo Zuccaro.Tutti i particolari in aggiornamento.