Di loro due, 21 anni lei e 27 anni lui, restano i sorrisi e gli sguardi pieni di vitalità delle foto che si possono sfogliare sulle loro pagine Facebook. I loro corpi sono stati trovati questa mattina dalla Guardia Costiera, al largo del porto della piccola frazione marinara. Lontano da quegli scogli dove ieri pomeriggio si erano rifugiati insieme al fidanzato di Margherita Enrico Cordella, che risulta ancora disperso, forse per ammirare le onde infrangersi sugli scogli. Tutto dopo aver condiviso un caffè e una bibita insieme in una domenica che doveva regalare spensieratezza, non certo lutto.Si prega per un miracolo guardando in direzione della statua della madonnina della Scala. Ma più le ore passano più le speranze si sgretolano. Intanto i sommozzatori dei vigili del fuoco continuano le ricerche e non si arrendono. Così come la Guardia Costiera.Al porticciolo di Santa Maria La Scala ci sono amici e parenti in lacrime. Increduli e angosciati. Si guarda quel mare, oggi calmo, che ieri ha inghiottito la vita di due giovani. "Ciao Margherita, felice di averti conosciuto, ragazza semplice e umile", scrivono sui social. Due persone semplici. Con dei sogni da realizzare come tutti i ragazzi della loro età. Margherita - racconta chi la conosceva - lavorava come parrucchiera, mentre Lorenzo da un gommista del centro acese. C'è una miriade di messaggi sulle loro bacheche. Messaggi che toccano il cuore. E lasciano anche l'amaro in bocca. E poi c'è chi cerca i colpevoli. E si parla di poca sicurezza in quel porticciolo dove tante e troppe volte i ragazzi amano sostare guardando quel pezzo di paradiso all'ombra della Timpa di Acireale.“Una tragedia che ha colpito l’intera comunità che oggi si è stretta alle famiglie delle tre giovani vittime. Non vorremo mai assistere a drammi come questo soprattutto quando si tratta dei nostri figli. Da genitore non posso che immedesimarmi e unirmi all’infinito dolore dei miei concittadini sconvolti da questo grave lutto”. Un lutto che quasi certamente porterà modifiche al calendario del Carnevale di Acireale.