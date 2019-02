La Squadra Mobile di Catania ha bloccato Salvatore Vadalà, 31 anni, e Daniele Distefano, 21enne, per detenzione e spaccio di marijuana. Smerciavano droga all'angolo tra via Piombai e via Delle Calcare a San Cristoforo. A destare l'attenzione degli investigatori il continuo andirivieni di autovetture e ciclomotori in quella zona del rione. Così i poliziotti hanno notato Daniele Distefano, consegnare, con circospezione, un involucro di colore rosa ad un occasionale cliente giunto a bordo di scooter. Questo mentre Salvatore Vadalà, con funzione di vedetta, percorreva a piedi via Delle Calcare e via Piombai. Quando si è accorto della presenza dei poliziotti ha cercato di allertare lo spacciatore, ma gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso (i falchi, ndr) sono stati più veloci. Inutile è stato il tentativo di Distefano di allontanarsi e di disfarsi di alcuni involucri contenenti otto grammi di marijuana. Gli agenti li hanno prontamente recuperati ed inoltre, a seguito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti altri due grammi di droga e dei contanti ritenuto guadagno dello spaccio. I due sono stati arrestati dalla Squadra Mobile. Ed ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.