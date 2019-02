Il romeno è morto a seguito di una sparatoria avvenuta fuori dalla discoteca Onda Latina, in via Scuto Costarelli, l'8 gennaio del 2017. A distanza di oltre due anni dal tragico fatto di sangue è arrivato, dunque, il verdetto di primo grado. La Corte d'Assise ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti.Per la Procura Zuccaro e Dario Valle mentre si trovavano all'interno della discoteca avrebbero molestato alcune ragazze straniere causando la reazione dei rispettivi compagni. La lite sarebbe degenerata anche fuori dal locale. Una ventina di minuti dopo l’alterco i due italiani si sarebbero allontanati e sarebbero tornati con due distinte auto, mentre Valle avrebbe attirato i ragazzi Zuccaro avrebbe esploso i colpi di pistola da una vettura bianca ferendo mortalmente il romeno Florin Dinu. Dario Valle è stato fermato e arrestato poche ore dopo la sparatoria. I carabinieri sono riusciti a individuarlo grazie alla testimonianza di una donna che lo ha riconosciuto mentre si trovava al Pronto Soccorso del Vittorio Emanuele dove si era andato per farsi medicare un'ecchimosi facciale. Zuccaro invece è stato arrestato qualche settimana dopo. Due conoscenti (che poi sono stati accusati di favoreggiamento) lo avevano aiutato a darsi alla macchia.. “Sono convinto che siano state sottovalutate le emergenze probatorie che sono scaturite nel corso dell’istruttoria dibattimentale e che depongono la presenza di altri soggetti e altre vetture dalle quali sono stati esplosi i colpi d’arma da fuoco”,. “Altra sorpresa - aggiunge il legale - è data dall’entità della pena a seguito dell’esclusione delle due aggravanti. Per il resto attendiamo le motivazioni della Corte d’Assise, confermando che la sentenza, come tutte le sentenze, va rispettata, ma se sarà il caso - conclude l’avvocato Pino - aspramente criticata”.