Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Catania, prima di un incontro nell'istituto penale per i minorenni di Bicocca su 'Percorsi di cittadinanza. La Camera incontra i Giovanni', assieme ai ministri della Giustizia, Alfonso Bonafede, e dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Si deve lavorare su queste persone, su questi minori, sia quelli che vanno a scuola sia quelli che sono negli istituti minorili - ha aggiunto - e sono contentissimo anche perché il rapporto tra le istituzioni diventa fondamentale e centrale. Questo è un protocollo che ho firmato io con i ministri dell'Istruzione e della Giustizia, che spero andrà avanti anche dopo di noi".perché ritengo di fondamentale importanza un evento del genere e soprattutto spero che poi ci saranno dei risultati. Analizzeremo questi risultati. Se si dovrà migliorare il protocollo lo miglioreremo ancora".L'investimento principale deve essere nell'istruzione, nella scuola, nella formazione, negli educatori, con gli assistenti sociali per cercare di cambiare veramente le cose". "Oggi - ha aggiunto- questi ragazzi non sono soli e bisogna investire cercando di pensare che fuori da qui e dopo la scuola ci sono delle chance eccezionali che le istituzioni possono dare".. Ha detto ancora Fico. "Dobbiamo lavorare tutti insieme - ha aggiunto - deve lavorare il Comune con il provveditorato, il provveditorato con le scuole, le scuole con gli assistenti sociali e bisogna conquistare i quartiere dove c'é devianza. Bisogna riportare i ragazzi a scuola perche il tasso di evasione scolastica è molto grande. Io sono di Napoli e conosco bene la situazione che c'è nella mia città, conosco bene la situazione che c'è qui a Catania". "Io dico che il Sud - ha argomentato il presidente Roberto Fico - è la risorsa principale del Paese. Il Sud può cambiare proprio l'aspetto, il volto di tutto il Paese. È qui che si deve investire perché qui ci sono le opportunità massime di cultura e di lavoro"."Dico solo viva la democrazia: si dà il mandato per cinque anni a chi vince le elezioni e poi si rivedrà'". ha detto il presidente della Camera. La mia "preoccupazione - aggiunge - è trovare un risultato per questi ragazzi e non per le elezioni regionali". E sulle fibrillazioni nel m5S, replica: "Ripeto, sono felicissimo perché sono qui per un progetto stupendo, quello dei detenuti".perché deve essere imparziale, indipendente e non legata a logiche del consenso". Questo quello che ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, nel corso dell'incontro con i detenuti dell'istituto per minorenni Bicocca di Catania. L'intervento è riportato sulla pagina Facebook del ministro Bonafede. "I rapporti tra magistratura e politica - ha aggiunto - sono dibattuti da tempo. Da quando sono entrato al ministero ho ritenuto che fosse utile togliere la giustizia da un dibattito che, a volte, può suscitare solo polemiche. Il magistrato che decide di fare politica - ha ribadito Bonafede - non può tornare o comunque deve aspettare tanto tempo perché può non risultare terzo ai cittadini. Questa è la mia idea...".